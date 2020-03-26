"Барселона" нацелилась на полузащитника "Тоттенхэма"

Хавбек лондонского "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле стал трансферной целью "Барселоны".

По информации Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" ищут универсального полузащитника, который сможет выполнять функции Артуро Видаля и Ивана Ракитича, чей уход из клуба летом весьма вероятен.

Есть у каталонцев и альтернативный вариант - Фабиан Руис из "Наполи".

"Тоттенхэм" купил Ндомбеле у "Лиона" за 60 миллионов евро. Француз сыграл за "шпор" 27 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

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