"Барселона" нацелилась на полузащитника "Тоттенхэма"
Хавбек лондонского "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле стал трансферной целью "Барселоны".
По информации Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" ищут универсального полузащитника, который сможет выполнять функции Артуро Видаля и Ивана Ракитича, чей уход из клуба летом весьма вероятен.
Есть у каталонцев и альтернативный вариант - Фабиан Руис из "Наполи".
"Тоттенхэм" купил Ндомбеле у "Лиона" за 60 миллионов евро. Француз сыграл за "шпор" 27 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.
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|Команда
|М
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
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|Тоттенхэм
|27
|40
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|Шеффилд Юнайтед
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|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
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|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18