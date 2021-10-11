"Барселона" нацелилась на португальского голкипера

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"Барселона" нацелилась на португальского голкипера

Фото: инстаграм Луиша Машимиану/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к вратарю "Гранады" Луишу Машимиану, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением голкипера. "Барселона" следит за игрой португальца еще с того времени, когда он выступал за "Спортинг" в прошлом сезоне.

В нынешнем сезоне 22-летний Машимиану провел за "Гранаду" пять матчей и пропустил шесть голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года. Отступные за голкипера составляют 25 миллионов евро.

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