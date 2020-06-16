"Барселона" нацелилась на португальского вратаря

"Барселона" проявляет интерес к вратарю лиссабонского "Спортинга" Луишу Машимиану, утверждает A Bola.

По сведениям издания, в 21-летнем португальце "сине-гранатовые" видят конкурента для Марка-Андре тер Штегена после вероятного ухода из клуба бразильца Нето.

Сообщается, что за перспективного голкипера "Барса" может заплатить 16 миллионов евро. Конкуренцию каталонцам составит "Милан".

В текущем сезоне Машимиану сыграл за "Спортинг" 25 матчей и пропустил 32 гола. Его рыночная стоимость - 2,7 миллиона евро.

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