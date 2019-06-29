"Барселона" нацелилась на сына Хаджи

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"Барселона" нацелилась на сына Хаджи

Полузащитник "Вииторула" Янис Хаджи этим летом может оказаться в "Барселоне", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, за перспективного хавбека "блауграна" может заплатить 8 миллионов евро.

Скауты каталонского клуба следили за игрой Хаджи на молодёжном Евро-2019 и остались довольны увиденным.

20-летний румын также входит в сферу интересов "Севильи" и "Спартака".

Янис Хаджи является сыном легендарного Георге Хаджи, который выступал за "Барселону" с 1994 по 1996 год.

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