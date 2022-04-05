"Барселона" нацелилась на таланта из "Аякса"

Фото: твиттер Райана Гравенберха/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику "Аякса" Райану Гравенберху, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуется "Бавария".

В нынешнем сезоне 19-летний Гравенберх провел за "Аякс" 38 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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