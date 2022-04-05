"Барселона" нацелилась на таланта из "Аякса"

Теги барселонааяксрайан гравенберхтрансферы

"Барселона" нацелилась на таланта из "Аякса"

Фото: твиттер Райана Гравенберха/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику "Аякса" Райану Гравенберху, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуется "Бавария".

В нынешнем сезоне 19-летний Гравенберх провел за "Аякс" 38 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Бавария" близка к подписанию Мазрауи. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Хвича Кварацхелия близок к переходу в "Наполи"

Хвича Кварацхелия близок к переходу в "Наполи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов