"Барселона" нацелилась на таланта из "Валенсии"

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"Барселона" нацелилась на таланта из "Валенсии"

Фото сайт "Валенсии"

Перспективный вингер "Валенсии" Фабио Бланко может ближайшим летом оказаться в "Барселоне".

По информации Sport.es, "сине-гранатовые" намерены переманить 17-летнего футболиста, когда он станет свободным агентом.

Контракт "нового Феррана Торреса" с "летучими мышами" истекает как раз в июне этого года.

Стоит отметить, что Бланко пока не дебютировал за первую команду "Валенсии".

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