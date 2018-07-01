"Барселона" нацелилась на таланта "Манчестер Юнайтед"

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"Барселона" нацелилась на таланта "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" нацелилась на атакующего полузащитника "Манчестер Юнайтед" Тосина Кехинде.

Как сообщает Manchester Evening News, каталонский клуб хочет воспользоваться тем, что контракт 20-летнего нигерийца с "красными дьяволами" истекает в ближайшее время.

Если "Барселоне" удастся подписать Кехинде, то перспективный хавбек будет выступать за вторую команду "сине-гранатовых".

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