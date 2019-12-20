"Барселона" нацелилась на таланта "Манчестер Юнайтед"

Теги барселонаманчестер юнайтедтрансферыэйнджел гомес

"Барселона" нацелилась на таланта "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Эйнджелу Гомесу, сообщает Manchester Erevening News.

По сведениям издания, каталонский клуб намерен воспользоваться тем, что футболист не может договориться с манкунианцами о продлении контракта, который истекает летом 2020 года. В случае трансфера Гомеса его новый клуб заплатит за него "МЮ" лишь определенную компенсацию за воспитание молодого игрока.

19-летний Гомес является воспитанником "Манчестер Юнайтед". За первую команду он провел восемь матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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