"Барселона" нацелилась на талантливого хавбека "Вест Хэма"

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"Барселона" нацелилась на талантливого хавбека "Вест Хэма"

Хавбек "Вест Хэма" Домингуш Кина попал в сферу интересов "Барселоны".

Как сообщает Football Espana, в случае перехода игрока в стан "сине-гранатовых", он будет выступать за "Барселону Б".

Ориентировочная сумма трансфера 18-летнего таланта составляет 750 тысяч евро.

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