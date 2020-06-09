"Барселона" нацелилась на трансфер 16-летнего таланта

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"Барселона" нацелилась на трансфер 16-летнего таланта

"Барселона" проявляет интерес к нападающему "Райо Вальекано" Фабиану Луцци, сообщает Marca.

По сведениям издания, каталонский клуб ведет переговоры по трансферу форварда. В настоящее время переговоры находятся на продвинутой стадии. Также футболист входит в сферу интересов "Реала" и "Атлетико".

16-летний Луцци является воспитанником "Райо Вальекано". Он становился лучшим бомбардиром в команде каждой возрастной группы.

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Главные новости дня: 8 июня

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