"Барселона" нацелилась на трёх игроков "Интера"
"Барселона" хочет усилиться сразу тремя игроками миланского "Интера", сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, в сферу интересов "сине-гранатовых" входят защитник Милан Шкриньяр, хавбек Стефано Сенси и форвард Лаутаро Мартинес.
За игрой этих футболистов скауты каталонского клуба будут пристально наблюдать сегодня во время очного матча Лиги Чемпионов.
Рыночная стоимость словака оценивается в 60 миллионов евро, итальянца - 18 миллионов, аргентинца - 30 миллионов.
Напомним, что матч "Барселона" - "Интер" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.
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