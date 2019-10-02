"Барселона" нацелилась на трёх игроков "Интера"

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"Барселона" нацелилась на трёх игроков "Интера"

"Барселона" хочет усилиться сразу тремя игроками миланского "Интера", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, в сферу интересов "сине-гранатовых" входят защитник Милан Шкриньяр, хавбек Стефано Сенси и форвард Лаутаро Мартинес.

За игрой этих футболистов скауты каталонского клуба будут пристально наблюдать сегодня во время очного матча Лиги Чемпионов.

Рыночная стоимость словака оценивается в 60 миллионов евро, итальянца - 18 миллионов, аргентинца - 30 миллионов.

Напомним, что матч "Барселона" - "Интер" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

Не пропустите: "Барселона" перед матчем с "Интером" осталась без левых защитников. | http://soccernews.ru
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