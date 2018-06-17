"Барселона" нацелилась на ведущего игрока сборной Мексики

Каталонская "Барселона" нацелилась на вингера ПСВ из Эйндховена Ирвинга Лосано, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сине-гранатовые" планируют просмотреть игру 22-летнего мексиканца на Чемпионате Мира в России, после чего принять решение по его возможному трансферу.

В завершившемся сезоне Лосано забил 19 мячей и сделал 11 результативных передач в 34 матчах за ПСВ.

Напомним, отец Неймара контактировал с руководством "Барселоны". | soccernews.ru