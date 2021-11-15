"Барселона" нацелилась на ветерана "Челси"

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"Барселона" нацелилась на ветерана "Челси"

Фото: инстаграм Сесара Аспиликуэты/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к испанскому защитнику лондонского "Челси" Сесару Аспиликуэте, сообщает ESPN.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с подписанием футболистам следующим летом, когда у него завершится контракт с "Челси". Таким образом, испанец может достаться "Барселоне" бесплатно.

В нынешнем сезоне 32-летний Аспиликуэта провел за "Челси" 13 матчей во всех турнирах и отдал три голевые передачи.

Не пропустите: "Барселона" назвала Стерлингу условие для его трансфера в январе. | http://soccernews.ru
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