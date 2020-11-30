"Барселона" нацелилась на вингера "Арсенала"
Вингер лондонского "Арсенала" Николя Пепе стал трансферной целью "Барселоны", утверждает TodoFichajes.
По информации источника, "канониры" готовы продать ивуарийского нападающего за 40 миллионов евро.
Каталонский клуб заинтересовался таким вариантом усиления атаки и может вскоре сделать предложение о переходе.
В текущем сезоне 25-летний Пепе провёл за "Арсенал" 14 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста. Полтора года назад за него заплатили 80 миллионов.
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