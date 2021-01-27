"Барселона" нацелилась на воспитанника "Реала"

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"Барселона" нацелилась на воспитанника "Реала"

"Барселона" проявляет интерес к испанскому защитнику лондонского "Челси" Маркосу Алонсо, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает кандидатуру Алонсо в качестве замены Хуниору Фирпо, который, скорее всего, покинет "Барселону".

30-летний Алонсо является воспитанником "Реала". За "Челси" он выступает с 2016 года. В нынешнем сезоне испанец провел за клуб три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с английским клубом действует до лета 2023 года.

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