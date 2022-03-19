"Барселона" нацелилась на воспитанника "Реала" из АПЛ

Теги тоттенхэмбарселонареал мадридсерхио регилонтрансферы

"Барселона" нацелилась на воспитанника "Реала" из АПЛ

Фото твиттер Серхио Регилона

Левый защитник лондонского "Тоттенхэма" Серхио Регилон может летом вернуться в Испанию.

Фулбек "шпор" стал трансферной целью "Барселоны", утверждает журналист Фабрицио Романо.

Также есть вариант с возвращением 25-летнего футболиста в мадридский "Реал". "Сливочные" имеют право выкупить своего воспитанника за 40 миллионов евро.

Регилон выступает за "Тоттенхэм" с сентября 2020 года, в текущем сезоне он сыграл 28 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: Де Йонг готов продлить контракт с "Барселоной". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 18 марта

Главные новости дня: 18 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов