"Барселона" нацелилась на воспитанника "Реала" из АПЛ

Фото твиттер Серхио Регилона

Левый защитник лондонского "Тоттенхэма" Серхио Регилон может летом вернуться в Испанию.

Фулбек "шпор" стал трансферной целью "Барселоны", утверждает журналист Фабрицио Романо.

Также есть вариант с возвращением 25-летнего футболиста в мадридский "Реал". "Сливочные" имеют право выкупить своего воспитанника за 40 миллионов евро.

Регилон выступает за "Тоттенхэм" с сентября 2020 года, в текущем сезоне он сыграл 28 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

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