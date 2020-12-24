"Барселона" нацелилась на защитника "Арсенала"

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"Барселона" нацелилась на защитника "Арсенала"

Центральный защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи может продолжить карьеру в "Барселоне".

По информации Marca, "сине-гранатовые" видят в немецком футболисте замену для травмированного Жерара Пике.

Контракт 28-летнего игрока с "канонирами" истекает в июне 2021 года, поэтому его можно купить в январе за небольшую сумму.

Ранее сообщалось, что на Мустафи также претендует миланский "Интер".

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