"Барселона" нацелилась на защитника "Арсенала"

Центральный защитник "Арсенала" Шкодран Мустафи может продолжить карьеру в "Барселоне".

По информации Marca, "сине-гранатовые" видят в немецком футболисте замену для травмированного Жерара Пике.

Контракт 28-летнего игрока с "канонирами" истекает в июне 2021 года, поэтому его можно купить в январе за небольшую сумму.

Ранее сообщалось, что на Мустафи также претендует миланский "Интер".

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