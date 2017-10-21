"Барселона" нацелилась на защитника "Атлетика"

Теги атлетик бильбаобарселонаунаи нуньес

"Барселона" нацелилась на защитника "Атлетика"

Защитник "Атлетика" Унаи Нуньес попал в сферу интересов "Барселоны", сообщает Sport.es.

По информации ресурса, каталонский клуб рассматривает вариант с подписанием 20-летнего футболиста, чей контракт истекает летом 2018 года.

В этом сезоне Нуньес сыграл за "Атлетик" 8 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Вальверде просит купить центрального защитника. | http://soccernews.ru

комментарии
ГОСТЬ

БЛЯТЬ ЕСТЬ ЖЕ ЛЯПОРТА СУКИ ЕБАННЫЕ

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Битва за лидерство: "Наполи" принимает "Интер"

Битва за лидерство: "Наполи" принимает "Интер"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 8 22
2 Валенсия 8 18
3 Реал Мадрид 8 17
4 Атлетико Мадрид 8 16
5 Севилья 8 16
6 Леганес 8 14
7 Реал Сосьедад 8 13
8 Вильярреал 8 13
9 Бетис 8 13
10 Атлетик Бильбао 8 11
11 Леванте 8 10
12 Эспаньол 8 9
13 Сельта Виго 7 8
14 Хетафе 8 8
15 Депортиво Ла-Корунья 8 8
16 Эйбар 8 7
17 Жирона 8 6
18 Лас Пальмас 7 6
19 Алавес 8 3
20 Малага 8 1
Полная таблица

топ-5 тегов