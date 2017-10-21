"Барселона" нацелилась на защитника "Атлетика"

Защитник "Атлетика" Унаи Нуньес попал в сферу интересов "Барселоны", сообщает Sport.es.

По информации ресурса, каталонский клуб рассматривает вариант с подписанием 20-летнего футболиста, чей контракт истекает летом 2018 года.

В этом сезоне Нуньес сыграл за "Атлетик" 8 матчей, результативными действиями не отличался.

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