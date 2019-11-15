"Барселона" нацелилась на защитника "Атлетика"

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"Барселона" нацелилась на защитника "Атлетика"

"Барселона" проявляет интерес к защитнику "Атлетика" Андеру Капе, сообщает Sky Sports.

Пл сведениям издания, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно и может заплатить за него 30 миллионов евро.

27-летний Капа выступает за "Атлетик" с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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