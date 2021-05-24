"Барселона" нацелилась на защитника "Аякса"

Теги барселонааякслисандро мартинестрансферы

"Барселона" нацелилась на защитника "Аякса"

Фото инстаграм Лисандро Мартинеса

Центральный защитник "Аякса" Лисандро Мартинес может перейти в "Барселону" во время летнего трансферного окна.

По информации Mundo Deportivo, скауты "сине-гранатовых" уже давно следят за 23-летним футболистом и рекомендуют руководству клуба подписать его.

"Барсе" придётся либо заплатить за аргентинца 25 миллионов евро, либо включить в сделку кого-то из своих игроков.

В минувшем сезоне Мартинес сыграл за "Аякс" 42 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Барселоне" интересен игрок "Аталанты". | http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Левандовски впервые в карьере стал обладателем "Золотой бутсы"

Левандовски впервые в карьере стал обладателем "Золотой бутсы"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов