"Барселона" нацелилась на защитника "Аякса"

Фото инстаграм Лисандро Мартинеса

Центральный защитник "Аякса" Лисандро Мартинес может перейти в "Барселону" во время летнего трансферного окна.

По информации Mundo Deportivo, скауты "сине-гранатовых" уже давно следят за 23-летним футболистом и рекомендуют руководству клуба подписать его.

"Барсе" придётся либо заплатить за аргентинца 25 миллионов евро, либо включить в сделку кого-то из своих игроков.

В минувшем сезоне Мартинес сыграл за "Аякс" 42 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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