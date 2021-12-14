"Барселона" нацелилась на защитника "Аякса"

Фото: инстаграм Нуссаира Мазрауи/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к марокканскому защитнику "Аякса" Нуссаиру Мазрауи, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, президент каталонского клуба Жоан Лапорта вчера провел встречу с Мино Райолой, который ведет дела игрока. Контракт игрока с "Аяксом" истекает через полгода, поэтому он может достаться "Барселоне" бесплатно.

В нынешнем сезоне 24-летний Мазрауи провел за "Аякс" 21 матч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

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