"Барселона" нацелилась на защитника "Аякса"
Фото: твиттер Мартинеса\Автор неизвестен
"Барселона" хочет усилить линию обороны в летнее трансферное окно за счет аргентинского защитника "Аякса" Лисандро Мартинес, сообщает журналист Виктор Мало.
По информации источника, 24-летний аргентинец уже начал поиски жилья в Барселоне. У него есть желание играть за каталонский клуб.
Отмечается, что главный тренер "Барсы" Хави считает, что Мартинес даст нужные качества команде.
Сообщается, что сумма трансфера может составить 30 миллионов евро.
Также не пропустите: Ди Мария может вернуться в "Бенфику". | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
"Барселона" нацелилась на защитника "Аякса"
-
Винисиус подпишет новый долгосрочный контракт с "Реалом"
-
Ди Мария может вернуться в "Бенфику"
-
"Реал" все еще может подписать Рюдигера. Но теперь исключительно на собственных условиях
-
"Бавария" готова продать Левандовского
-
Клопп выступил в поддержку Роналду после смерти новорожденного сына португальца
-
Рангник высказался о "Ливерпуле" после поражения в очном матче
-
Пиоли поделился мнением о поражении от "Интера"
-
Клопп прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед"
-
Бруну Фернандеш жестко высказался по поводу поражения от "Ливерпуля"
-
Главные новости дня: 19 апреля
-
"Вильярреал" обыграл "Валенсию" в чемпионате Испании
-
"Бетис" проиграл "Эльче" в Ла Лиге
-
"Интер" разгромил "Милан" и вышел в финал Кубка Италии
-
"Ливерпуль" уничтожил "Манчестер Юнайтед" и возглавил АПЛ
-
"Фрайбург" вышел в финал Кубка Германии
-
Артета высказался о будущем Ляказетта в "Арсенале"
-
"Манчестер Юнайтед" теряет Погба
-
"Ювентус" нацелился на победителя Копа Америка
-
Эмерсон высказался о возможном возвращении в "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14