"Барселона" нацелилась на защитника "Аякса"

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"Барселона" нацелилась на защитника "Аякса"

Фото: твиттер Мартинеса\Автор неизвестен

"Барселона" хочет усилить линию обороны в летнее трансферное окно за счет аргентинского защитника "Аякса" Лисандро Мартинес, сообщает журналист Виктор Мало.

По информации источника, 24-летний аргентинец уже начал поиски жилья в Барселоне. У него есть желание играть за каталонский клуб.

Отмечается, что главный тренер "Барсы" Хави считает, что Мартинес даст нужные качества команде.

Сообщается, что сумма трансфера может составить 30 миллионов евро.

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