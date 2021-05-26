"Барселона" нацелилась на защитника АЗ

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"Барселона" нацелилась на защитника АЗ

Фото: инстаграм Оуэна Вейндала/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к защитнику АЗ и сборной Нидерландов Оуэну Вейндалу, сообщает AS.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В "Барселоне" видят в Вейндале замену Жорди Альбе.

В минувшем сезоне 21-летней Вейндал провел за АЗ 43 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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