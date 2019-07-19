"Барселона" нацелилась на защитника "Баварии"
"Барселона" проявляет интерес к австрийскому защитнику "Баварии" Давиду Алабе, сообщает ESPN.
По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Несколько недель назад австриец сам предложил свои услуги каталонцам. "Барселона" рассматривает Алабу в качестве конкурента Жоржи Альбе на левом фланге обороны, а также подмены полузащитнику Серхио Бускетсу.
Также каталонцы интересуются защитником "Бетиса" Хуниором Фирпо.
27-летний Алаба является воспитанником "Баварии". Всего за мюнхенский клуб он провел 344 матча во всех турнирах, в которых забил 29 голов и отдал 46 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19