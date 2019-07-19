"Барселона" нацелилась на защитника "Баварии"

"Барселона" проявляет интерес к австрийскому защитнику "Баварии" Давиду Алабе, сообщает ESPN.

По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Несколько недель назад австриец сам предложил свои услуги каталонцам. "Барселона" рассматривает Алабу в качестве конкурента Жоржи Альбе на левом фланге обороны, а также подмены полузащитнику Серхио Бускетсу.

Также каталонцы интересуются защитником "Бетиса" Хуниором Фирпо.

27-летний Алаба является воспитанником "Баварии". Всего за мюнхенский клуб он провел 344 матча во всех турнирах, в которых забил 29 голов и отдал 46 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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