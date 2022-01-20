"Барселона" нацелилась на защитника "Бенфики"
Фото инстаграм Алекса Гримальдо
"Барселона" рассматривает вариант с возвращением в команду левого защитника Алекса Гримальдо, сообщает Sport.es.
По информации источника, игра фулбека "Бенфики" нравится главному тренеру "сине-гранатовых" Хави.
Гримальдо является воспитанником "Барсы", он заинтересован в возвращении на "Камп Ноу" ближайшим летом.
В текущем сезоне 26-летний футболист сыграл за "Бенфику" 29 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.
Не пропустите: "Барселона" продвинулась в переговорах с Кристенсеном. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Локомотив" договорился о трансфере форварда "Монако"
-
Кейн забил юбилейный гол на клубном уровне
-
Семак прокомментировал своё будущее в "Зените"
-
ПСЖ теряет Мбаппе
-
"Барселона" нацелилась на защитника "Бенфики"
-
Защитник ЦСКА Фукс хочет вернуться в Бразилию
-
Обамеянга зовут в Саудовскую Аравию
-
В "Зените" отреагировали на слухи об интересе к Плеа
-
Дембеле не сыграет с "Атлетиком" по решению Хави
-
Галицкий рассказал, влияет ли он на состав "Краснодара"
-
"Манчестер Юнайтед" стал автором уникального достижения в АПЛ
-
СМИ узнали о двух случаях заражения коронавирусом в "Зените"
-
Анри может возглавить аутсайдера Лиги 1
-
Агент Языджи раскрыл детали перехода турка в ЦСКА
-
"Ньюкасл" подготовил предложение по аренде Лингарда
-
Черчесов прокомментировал поражение "Ференцвароша" в его дебютном матче
-
Галицкий впервые высказался об уходе Гончаренко из "Краснодара"
-
"Тоттенхэм" установил рекорд АПЛ
-
Роналду отреагировал на победу "Манчестер Юнайтед" над "Брентфордом"
-
"Дженоа" назвала преемника Шевченко
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14