"Барселона" нацелилась на защитника "Бенфики"

Фото инстаграм Алекса Гримальдо

"Барселона" рассматривает вариант с возвращением в команду левого защитника Алекса Гримальдо, сообщает Sport.es.

По информации источника, игра фулбека "Бенфики" нравится главному тренеру "сине-гранатовых" Хави.

Гримальдо является воспитанником "Барсы", он заинтересован в возвращении на "Камп Ноу" ближайшим летом.

В текущем сезоне 26-летний футболист сыграл за "Бенфику" 29 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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