"Барселона" нацелилась на защитника "Челси"

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"Барселона" нацелилась на защитника "Челси"Каталонская "Барселона" нацелилась на защитника лондонского "Челси" Маркоса Алонсо, информирует испанская пресса.

Сообщается, что главный тренер "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде рассматривает 26-летнего бека "аристократов" в качестве замены в долгосрочной перспективе Жорди Альбы. Ожидается, что "Челси" вполне будет готов расстаться со своим игроком, если клубу удастся ближайшим летом подписать одну из главных своих трансферных целей - Алекса Сандро из туринского "Ювентуса".

Напомним, "Барселона" может перехватить трансферную цель "Челси". | soccernews.ru

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