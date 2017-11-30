"Барселона" нацелилась на защитника "Челси"

Теги барселонамаркос алонсочелсиэрнесто вальверде

"Барселона" нацелилась на защитника "Челси"Каталонская "Барселона" нацелилась на защитника лондонского "Челси" Маркоса Алонсо, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сине-гранатовые" планируют предпринять попытки подписать 26-летнего бека "аристократов" уже в зимнее трансферное окно. В его приобретении заинтересован лично главный тренер "Барсы" Эрнесто Вальверде.

В нынешнем сезоне Алонсо забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за "Челси".

Напомним, "Барселона" может потратить 50 миллионов евро на очередного бразильского хавбека

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