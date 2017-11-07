"Барселона" нацелилась на защитника "Коринтианса"

Защитник "Коринтианса" Гильерме Арана может продолжить карьеру в испанской Примере, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, 20-летнего бразильца хочет заполучить "Барселона", конкуренцию которой готовы составить "Атлетико" и "Севилья".

Стоит отметить, что контракт Араны с "Коринтиансом" истекает в декабре 2019 года.

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