"Барселона" нацелилась на защитника "Лестера"

Теги лестер ситибарселоначаглар сеюнджю

"Барселона" нацелилась на защитника "Лестера"

Центральный защитник "Лестера" Чаглар Сеюнджю может продолжить карьеру в "Барселоне".

По информации NTV Spor, "сине-гранатовые" готовы потратить на покупку турецкого футболиста 40 миллионов евро.

Сам 24-летний игрок в случае переезда на "Камп Ноу" подпишет с новым клубом контракт до 2025 года.

Сеюнджю выступает за "Лестер" с 2018 года, сыграл 50 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Барселона" объявила о трансфере 19-летнего бразильца. | http://soccernews.ru
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