"Барселона" нацелилась на защитника "Лиона"

Теги барселоналион

"Барселона" нацелилась на защитника "Лиона"

Защитник "Лиона" Ферлан Менди может стать игроком "Барселоны", сообщает Sport.es.

По информации ресурса, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением левого фулбека в летнее трансферное окно.

В "Барселоне" 22-летний француз должен будет заменить Люка Диня, который не входит в планы тренерского штаба, и, скорее всего, будет продан.

В этом сезоне Менди сыграл за "Лион" 23 матча и сделал 6 результативных передач.

Не пропустите: "Барселона" - единственная команда Ла Лиги, забившая более 100 голов в 13 последних сезонах. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Лондонский экзамен Турина: "Ювентус" едет на "Уэмбли" забивать "Тоттенхэму"

Лондонский экзамен Турина: "Ювентус" едет на "Уэмбли" забивать "Тоттенхэму"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 27 69
2 Атлетико Мадрид 27 61
3 Реал Мадрид 27 54
4 Валенсия 27 53
5 Севилья 27 45
6 Вильярреал 27 41
7 Жирона 27 40
8 Эйбар 27 39
9 Бетис 27 37
10 Хетафе 27 36
11 Сельта Виго 26 35
12 Реал Сосьедад 27 33
13 Леганес 27 33
14 Атлетик Бильбао 27 32
15 Эспаньол 27 32
16 Алавес 27 31
17 Леванте 27 21
18 Лас Пальмас 26 20
19 Депортиво Ла-Корунья 27 19
20 Малага 27 13
Полная таблица

топ-5 тегов