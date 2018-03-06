"Барселона" нацелилась на защитника "Лиона"

Защитник "Лиона" Ферлан Менди может стать игроком "Барселоны", сообщает Sport.es.

По информации ресурса, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением левого фулбека в летнее трансферное окно.

В "Барселоне" 22-летний француз должен будет заменить Люка Диня, который не входит в планы тренерского штаба, и, скорее всего, будет продан.

В этом сезоне Менди сыграл за "Лион" 23 матча и сделал 6 результативных передач.

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