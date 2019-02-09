"Барселона" нацелилась на защитника "Лиона"

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"Барселона" нацелилась на защитника "Лиона"

Защитник "Лиона" Ферлан Менди может сменить клуб этим летом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным издания, в игроке заинтересована "Барселона". Спортивный директор каталонского клуба восхищен игрой 23-летнего футболиста и планирует начать переговоры с "Лионом" как можно скорее.

Контракт игрока с французским клубом рассчитан до 2023 года.

Напомним, "Лион" и "Барселона" сыграют друг с другом 1/8 финала Лиги чемпионов.

В текущем сезоне футболист участвовал в 31 матче, отметившись 3 голами и 3 ассистами.  

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