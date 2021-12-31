"Барселона" нацелилась на защитника "Манчестер Сити"

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"Барселона" нацелилась на защитника "Манчестер Сити"

Фото инстаграм Эмерика Ляпорта

"Барселона" хочет усилить центр обороны игроком "Манчестер Сити" Эмериком Ляпортом, сообщает The Sun.

По сведениям издания, сделка может состояться летом, поскольку в январе у каталонцев не будет денег на этот трансфер.

Рыночная стоимость испанца оценивается в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Ляпорт сыграл за "Сити" 19 матчей и забил 2 гола.

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