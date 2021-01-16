"Барселона" нацелилась на защитника "Манчестер Юнайтед"
Правый защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот стал трансферной целью "Барселоны", сообщает The Independent.
По сведениям издания, "сине-гранатовые" могут предложить за португальского фулбека 11 миллионов евро.
Текущий сезон 21-летний футболист проводит в аренде в "Милане", однако "МЮ" рассчитывает на него в будущем.
Контракт Далота с "МЮ" рассчитан до 2023 года. В составе "россонери" он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 14 матчах.
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|27
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|2
|Манчестер Сити
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|Лестер Сити
|27
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|4
|Челси
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|6
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
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|Эвертон
|27
|36
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|27
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|13
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|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
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|Норвич Сити
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