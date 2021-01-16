"Барселона" нацелилась на защитника "Манчестер Юнайтед"

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"Барселона" нацелилась на защитника "Манчестер Юнайтед"

Правый защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот стал трансферной целью "Барселоны", сообщает The Independent.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" могут предложить за португальского фулбека 11 миллионов евро.

Текущий сезон 21-летний футболист проводит в аренде в "Милане", однако "МЮ" рассчитывает на него в будущем.

Контракт Далота с "МЮ" рассчитан до 2023 года. В составе "россонери" он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 14 матчах.

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