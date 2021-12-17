"Барселона" нацелилась на защитника "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Алекса Теллеса

Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Алекс Теллес попал в сферу интересов "Барселоны", сообщает El Nacional.

По информации источника, бразилец может стать заменой для 32-летнего Жорди Альбы в составе "сине-гранатовых".

Фулбек "красных дьяволов", возможно, согласится на смену команды, чтобы получать больше игровой практики.

В текущем сезоне Теллес провёл за "МЮ" 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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