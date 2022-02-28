"Барселона" нацелилась на защитника "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Эрика Байи

Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи стал трансферной целью "Барселоны", утверждает Daily Star.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" летом попытаются заполучить ивуарийского футболиста.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Байи сыграл за "МЮ" всего 7 матчей, результативными действиями не отличался.

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