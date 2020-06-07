"Барселона" нацелилась на защитника сборной Португалии
"Барселона" проявляет интерес к португальскому защитнику дортмундской "Боруссии" Рафаэлю Геррейру, сообщает A Bola.
По сведениям издания, в составе каталонского клуба Геррейру может заменить Хуниора Фирпо, которого "Барселона" намерена использовать в сделке по трансферу нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса.
В нынешнем сезоне 26-летний Геррейру провел за "Боруссию" 34 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|70
|2
|Боруссия Дортмунд
|30
|63
|3
|РБ Лейпциг
|30
|59
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|56
|5
|Байер Леверкузен
|30
|56
|6
|Хоффенхайм
|30
|43
|7
|Вольфсбург
|29
|42
|8
|Фрайбург
|30
|41
|9
|Герта
|30
|38
|10
|Шальке
|29
|37
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|30
|35
|12
|Кельн
|29
|34
|13
|Аугсбург
|29
|31
|14
|Унион Берлин
|29
|31
|15
|Майнц 05
|30
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|30
|28
|17
|Вердер Бремен
|29
|25
|18
|Падерборн
|30
|20