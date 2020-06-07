"Барселона" нацелилась на защитника сборной Португалии

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"Барселона" нацелилась на защитника сборной Португалии

"Барселона" проявляет интерес к португальскому защитнику дортмундской "Боруссии" Рафаэлю Геррейру, сообщает A Bola.

По сведениям издания, в составе каталонского клуба Геррейру может заменить Хуниора Фирпо, которого "Барселона" намерена использовать в сделке по трансферу нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса. 

В нынешнем сезоне 26-летний Геррейру провел за "Боруссию" 34 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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