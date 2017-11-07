"Барселона" нацелилась на защитника "Севильи"

Защитник "Севильи" Клеман Лангле попал в сферу интересов "Барселоны", сообщает Sport.es.

По информации ресурса, в каталонском клубе считают, что 22-летний француз сможет усилить оборону команды. В контракте футболиста прописана сумма отступных в размере 30 миллионов евро.

В этом сезоне Лангле сыграл за "Севилью" 16 матчей и забил 2 гола.

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