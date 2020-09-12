"Барселона" нацелилась на защитника "Севильи"

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"Барселона" нацелилась на защитника "Севильи"

Центральный защитник "Севильи" Жюль Кунде стал трансферной целью "Барселоны".

По информации Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" готовы побороться за 21-летнего футболиста с мадридским "Реалом".

Сумма отступных в контракте перспективного француза составляет 75 миллионов евро.

Кунде выступает за "Севилью" с лета 2019 года, сыграл 40 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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