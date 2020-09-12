"Барселона" нацелилась на защитника "Севильи"
Центральный защитник "Севильи" Жюль Кунде стал трансферной целью "Барселоны".
По информации Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" готовы побороться за 21-летнего футболиста с мадридским "Реалом".
Сумма отступных в контракте перспективного француза составляет 75 миллионов евро.
Кунде выступает за "Севилью" с лета 2019 года, сыграл 40 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
Не пропустите: Куман оценил первые недели работы в "Барселоне". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
"Спартак" поздравил Тедеско с днём рождения
-
Кулибали может остаться в "Наполи"
-
"Локомотив" увеличил предложение по Тикиньо
-
1
Де Брюйне: "Мне плевать, что Месси не перешёл в "Манчестер Сити"
-
Ананидзе прокомментировал свой уход из "Ротора"
-
"Барселона" нацелилась на защитника "Севильи"
-
"Енисей" объявил о вспышке коронавируса в команде
-
КОНМЕБОЛ отменил дисквалификацию Месси за сборную Аргентины
-
"Торино" отказал "Тоттенхэму" в аренде Белотти
-
Что посмотреть на выходных? Битва Моуринью и Анчелотти, схватка двух обескровленных призеров прошлого чемпионата Франции и еще 2 матча
-
"Локомотив" подготовил конкретное предложение для Кузяева
-
Ляказетт определился со своим будущим в "Арсенале"
-
"Ротор" объявил об уходе Ананидзе
-
Китайский клуб договорился о покупке защитника "Динамо"
-
Погба вылечился от коронавируса
-
"Монако" объявил о переходе экс-вратаря "Арсенала"
-
Официально: Куат - новый игрок "Химок"
-
Главные новости дня: 11 сентября
-
Креспо считает, что Месси не смог покинуть "Барселону" из-за своего отца
-
Ананидзе покинет "Ротор" из-за повреждения
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14