"Барселона" нацелилась на защитника "Сити" Ляпорта

"Барселона" интересуется защитником "Манчестер Сити" Эмериком Ляпортом. В клубе уверены, что футболист захочет покинуть команду, если "горожанам" запретят участвовать в Лиге Чемпионов.

Перед началом следующего сезона каталонский клуб попытается купить футболиста. Его контракт с "Сити" рассчитан до лета 2025 года, а трансферная стоимость - 75 миллионов евро.

На данный момент футболист восстанавливается после травмы. В этом сезоне Ляпорт принял участие в восьми матчах во всех турнирах.

Не пропустите: АПЛ может возобновить розыгрыш 1 июня| http://soccernews.ru