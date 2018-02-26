"Барселона" нацелилась на защитника "Тоттенхэма"

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"Барселона" нацелилась на защитника "Тоттенхэма"Каталонская "Барселона" нацелилась на защитника лондонского "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда, информирует The Independent.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" планируют предпринять попытки подписать 28-летнего бека "шпор" уже ближайшим летом, когда сумма отступных за игрока снизится до 28 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Алдервейрелд сделал 1 результативную передачу в 17 матчах за "Тоттенхэм". Его контракт с клубом истекает летом 2019-го года.

Напомним, "Барселона" поборется с "Челси" за вингера "Интера". | soccernews.ru

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