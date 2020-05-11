"Барселона" нацелилась на защитника "Уотфорда"

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"Барселона" нацелилась на защитника "Уотфорда"

"Барселона" проявляет предметный интерес к левому защитнику "Уотфорда" Первису Эступиньяну, сообщает Sport.es.

По информации источника, "сине-гранатовые" готовы купить 22-летнего футболиста летом за 10 миллионов евро.

Каталонский клуб планирует оформить сделку и сразу же отправить эквадорца в аренду, предположительно, в "Вальядолид".

Прошлым летом Эступиньяна на два года арендовала "Осасуна", в текущем сезоне он забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 29 матчах.

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