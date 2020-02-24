"Барселона" нацелилась на защитника "Валенсии"

"Барселона" рассчитывает усилиться центральным защитником "Валенсии" Уго Гильямоном, сообщает Sport.es.

По информации источника, "сине-гранатовые" намерены подписать 20-летнего футболиста по окончании текущего сезона, когда истечёт его контракт с "летучими мышами".

Если каталонский клуб сможет заполучить перспективного испанца, то отправит его набираться опыта во вторую команду, выступающую в Сегунде B.

Гильямон только в субботу дебютировал за основу "Валенсии". Его рыночная стоимость - 200 тысяч евро.

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