"Барселона" нацелилась на защитника "Вильярреала"
Центральный защитник "Вильярреала" Пау Торрес может этим летом перебраться в "Барселону".
По информации Cadena Cope, клубы уже контактировали по поводу возможного трансфера 23-летнего футболиста.
Сумма отступных в контракте испанца составляет 50 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны "Манчестер Сити".
В минувшем сезоне Торрес сыграл за "Вильярреал" 36 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
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|Команда
|М
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|20
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|2
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
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|5
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|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14