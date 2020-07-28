"Барселона" нацелилась на защитника "Вильярреала"

Центральный защитник "Вильярреала" Пау Торрес может этим летом перебраться в "Барселону".

По информации Cadena Cope, клубы уже контактировали по поводу возможного трансфера 23-летнего футболиста.

Сумма отступных в контракте испанца составляет 50 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны "Манчестер Сити".

В минувшем сезоне Торрес сыграл за "Вильярреал" 36 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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