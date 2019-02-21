"Барселона" нацелилась на звезду "Манчестер Юнайтед"

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"Барселона" проявляет интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Рэшфорд провел за "Манчестер Юнайтед" 32 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал восемь голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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В "Барселоне" приняли важное решение по трансферу Рабьо

В "Барселоне" приняли важное решение по трансферу Рабьо

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