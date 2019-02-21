"Барселона" нацелилась на звезду "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" проявляет интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Рэшфорд провел за "Манчестер Юнайтед" 32 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал восемь голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: В "Барселоне" приняли важное решение по трансферу Рабьо. | http://soccernews.ru