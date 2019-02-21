"Барселона" нацелилась на звезду "Манчестер Юнайтед"
"Барселона" проявляет интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, каталонский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 100 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 21-летний Рэшфорд провел за "Манчестер Юнайтед" 32 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал восемь голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
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|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11