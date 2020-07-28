"Барселона" начала дисциплинарное разбирательство в отношении Артура

"Барселона", скорее всего, накажет полузащитника Артура за отказ играть за команду в Лиге Чемпионов, сообщает Sport.es.

Ранее стало известно, что футболист без разрешения клуба улетел в Бразилию и не намерен возвращаться в клуб. В сезоне-2020/21 хавбек будет играть за "Ювентус".

По данным источника, руководство каталонцев разочаровано поведением игрока. Клуб начал дисциплинарное разбирательство.

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Барселона" 8 августа на своем поле сыграет с "Наполи".

Не пропустите: "Барселона" предложила "Арсеналу" обменяться футболистами. | http://soccernews.ru