"Барселона" начала дисциплинарное разбирательство в отношении Артура
"Барселона", скорее всего, накажет полузащитника Артура за отказ играть за команду в Лиге Чемпионов, сообщает Sport.es.
Ранее стало известно, что футболист без разрешения клуба улетел в Бразилию и не намерен возвращаться в клуб. В сезоне-2020/21 хавбек будет играть за "Ювентус".
По данным источника, руководство каталонцев разочаровано поведением игрока. Клуб начал дисциплинарное разбирательство.
В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Барселона" 8 августа на своем поле сыграет с "Наполи".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
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|20
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|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14