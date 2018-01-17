"Барселона" начала контактировать с Умтити по поводу продления контракта

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"Барселона" начала контактировать с Умтити по поводу продления контракта

Руководство "Барселоны" начало контактировать с защитником Самюэлем Умтити по поводу подписания нового контракта, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, клуб уведомил 24-летнего француза и его представителей о намерении продлить с ним соглашение.

Однако ожидается, что сначала "Барселона" заключит новые контракты с Жераром Пике и Серхи Роберто, и только после этого переключится на работу по сделке с Умтити, договор которого с "сине-гранатовыми" рассчитан до 2021 года.

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