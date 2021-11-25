"Барселона" начала переговоры о трансфере форварда "Базеля"

1 Теги базельартур кабралбарселона

"Барселона" начала переговоры о трансфере форварда "Базеля"Фото: инстаграм Кабрала/Автор неизвестен

"Барселона" планирует усилить линию атаки центральным нападающим.

Как сообщает инсайдер Маттео Моретто, каталонцы уже ведут переговоры о переходе 23-летнего центрального нападающего швейцарского "Базеля" Артура Кабрала.

Ранее сообщалось, что начальная цена на игрока равняется десяти миллионам евро.

В нынешнем сезоне бразильский нападающий сыграл 13 матчей в чемпионате Швейцарии, в которых сумел отличиться 13 голами и отдал 4 результативные передачи.

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