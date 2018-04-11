"Барселона" начала переговоры по ведущему защитнику "Баварии"
Каталонская "Барселона" уже начала переговоры по ведущему защитнику мюнхенской "Баварии" Давиду Алабе.
Так, по сведениям испанской прессы, в стане "сине-гранатовых" оптимистично настроены относительно возможного подписания 25-летнего бека чемпионов Германии. Сам австриец уже выразил желание перебраться на "Камп Ноу".
В нынешнем сезоне Алаба забил 1 гол и сделал 6 результативных передач в 32 матчах за "Баварию".
Напомним, лидеры "Барселоны" определили одного из главных виновников поражения от "Ромы". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|29
|72
|2
|Шальке
|29
|52
|3
|Боруссия Дортмунд
|29
|51
|4
|Байер Леверкузен
|29
|48
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|29
|46
|6
|РБ Лейпциг
|29
|46
|7
|Хоффенхайм
|29
|43
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|29
|40
|9
|Штутгарт
|29
|38
|10
|Герта
|29
|36
|11
|Аугсбург
|29
|36
|12
|Вердер Бремен
|29
|36
|13
|Ганновер 96
|29
|35
|14
|Фрайбург
|29
|30
|15
|Вольфсбург
|29
|29
|16
|Майнц 05
|29
|27
|17
|Гамбург
|29
|22
|18
|Кельн
|29
|21