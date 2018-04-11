"Барселона" начала переговоры по ведущему защитнику "Баварии"

Каталонская "Барселона" уже начала переговоры по ведущему защитнику мюнхенской "Баварии" Давиду Алабе.

Так, по сведениям испанской прессы, в стане "сине-гранатовых" оптимистично настроены относительно возможного подписания 25-летнего бека чемпионов Германии. Сам австриец уже выразил желание перебраться на "Камп Ноу".

В нынешнем сезоне Алаба забил 1 гол и сделал 6 результативных передач в 32 матчах за "Баварию".

Напомним, лидеры "Барселоны" определили одного из главных виновников поражения от "Ромы". | soccernews.ru