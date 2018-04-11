"Барселона" начала переговоры по ведущему защитнику "Баварии"

Теги барселонабавария мюнхендавид алаба

"Барселона" начала переговоры по ведущему защитнику "Баварии"Каталонская "Барселона" уже начала переговоры по ведущему защитнику мюнхенской "Баварии" Давиду Алабе.

Так, по сведениям испанской прессы, в стане "сине-гранатовых" оптимистично настроены относительно возможного подписания 25-летнего бека чемпионов Германии. Сам австриец уже выразил желание перебраться на "Камп Ноу".

В нынешнем сезоне Алаба забил 1 гол и сделал 6 результативных передач в 32 матчах за "Баварию".

Напомним, лидеры "Барселоны" определили одного из главных виновников поражения от "Ромы". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Невероятные приключения итальянцев и другие итоги 1/4 финала Лиги Чемпионов

Невероятные приключения итальянцев и другие итоги 1/4 финала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 29 72
2 Шальке 29 52
3 Боруссия Дортмунд 29 51
4 Байер Леверкузен 29 48
5 Айнтрахт Франкфурт 29 46
6 РБ Лейпциг 29 46
7 Хоффенхайм 29 43
8 Боруссия Менхенгладбах 29 40
9 Штутгарт 29 38
10 Герта 29 36
11 Аугсбург 29 36
12 Вердер Бремен 29 36
13 Ганновер 96 29 35
14 Фрайбург 29 30
15 Вольфсбург 29 29
16 Майнц 05 29 27
17 Гамбург 29 22
18 Кельн 29 21
Полная таблица

топ-5 тегов