"Барселона" начала переговоры по Виллиану

Каталонская "Барселона" начала переговоры по вингеру лондонского "Челси" Виллиану, информирует FootMercato со ссылкой на британскую прессу.

Так, сообщается, что "аристократы" уже отклонили первое предложение "сине-гранатовых" по 29-летнему бразильцу в размере 56,5 миллиона евро. Однако переговоры на этом не закончились - каталонский гранд и представители игрока рассчитывают достичь соглашения по трансферу в течение ближайших нескольких дней.

Напомним, "Барселона" заинтересовалась защитником сборной Франции. | soccernews.ru