"Барселона" начала переговоры по Виллиану

Теги барселоначелсивиллиан

"Барселона" начала переговоры по ВиллиануКаталонская "Барселона" начала переговоры по вингеру лондонского "Челси" Виллиану, информирует FootMercato со ссылкой на британскую прессу.

Так, сообщается, что "аристократы" уже отклонили первое предложение "сине-гранатовых" по 29-летнему бразильцу в размере 56,5 миллиона евро. Однако переговоры на этом не закончились - каталонский гранд и представители игрока рассчитывают достичь соглашения по трансферу в течение ближайших нескольких дней.

Напомним, "Барселона" заинтересовалась защитником сборной Франции. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Чемпионат Мира – это больше, чем футбол: атмосфера мундиаля бесценна

Чемпионат Мира – это больше, чем футбол: атмосфера мундиаля бесценна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов