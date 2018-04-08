"Барселона" начала переговоры по защитнику "Манчестер Юнайтед"

Теги барселонаманчестер юнайтеджозе моуриньюлюк шоу

"Барселона" начала переговоры по защитнику "Манчестер Юнайтед"Каталонская "Барселона" начала переговоры по защитнику "Манчестер Юнайтед" Люку Шоу, информирует испанская пресса.

По сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" планируют воспользоваться тем, что 22-летний бек перестал входить в планы главного тренера его команды Жозе Моуринью, и подписать его по окончанию текущего сезона. Вполне вероятно, что "красные дьяволы" не будут препятствовать этому трансферу в случае достойного предложения от каталонского гранда.

В нынешнем сезоне Шоу сыграл 19 матчей за "Манчестер Юнайтед". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, Гризманн прокомментировал свой возможный переход в "Барселону". | soccernews.ru

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