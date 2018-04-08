Каталонская "Барселона" начала переговоры по защитнику "Манчестер Юнайтед" Люку Шоу, информирует испанская пресса.

По сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" планируют воспользоваться тем, что 22-летний бек перестал входить в планы главного тренера его команды Жозе Моуринью, и подписать его по окончанию текущего сезона. Вполне вероятно, что "красные дьяволы" не будут препятствовать этому трансферу в случае достойного предложения от каталонского гранда.

В нынешнем сезоне Шоу сыграл 19 матчей за "Манчестер Юнайтед". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, Гризманн прокомментировал свой возможный переход в "Барселону". | soccernews.ru